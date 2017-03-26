50 milyonluk vurgun

Emniyet teledolandırıcılar ile mücadele için 55 milyon kişiye bilgilendirme yaptı, 70 milyonun cep telefonuna 5 kez mesaj gönderdi, çocuklara yönelik karikatürler hazırladı... Bunlara rağmen dolandırıcılar, 2016 yılı ve 2017’nin ilk 3 ayında 50 milyon liralık vurgun yaptı.

Türkiye'de aralarında profesör, asker, polis, diplomatların da bulunduğu binlerce kişi teledolandırıcıların kurbanı oluyor. EGM Asayiş Daire Başkanlığı, kendilerini polis, savcı, banka görevlisi ve sigorta yetkilisi olarak tanıtıp vatandaşları terör örgütleriyle korkutarak dolandıranlara karşı ülke çapında mücadele ediyor. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Daire Başkanlığı’nın koordinesinde vatandaşların bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için 2016 yılında ve 2017 yılı ilk üç ay içerisinde 81 ilde 55 milyon 679 bin 958 kişiye bilgilendirme yapıldı. İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu konu alan yaş gruplarına göre hazırlanmış üç ayrı karikatürün, 28 ilkokul, ortaokul ve lise ders kitabının arka sayfasında olmak üzere toplam 7 milyon 508 bin 579 kitapta yayınlanması sağlandı.

TİYATROYLA DA ANLATILDI

Polisler, 45 bin 337 kişiye iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu konu alan tiyatro gösterisi yaptı. Ülke genelinde 62 bin 840 özel güvenlik görevlisine iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda eğitim verildi. Yerel yayın yapan 270 televizyon kanalı, 824 radyo kanalı ve bin 677 yerel gazetede bilgilendirme yapıldı. Asayiş Dairesi Başkanlığınca hazırlanan uyarıcı metinlerin SMS olarak ülke genelinde 70 milyon cep telefonu abonesine 2016 yılı içerisinde 4 kez, 2017 yılı Ocak ayında bir kez gönderimi sağlandı.

561 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tüm bu çalışmalara rağmen teledolandırıcılar, “terör örgütleriyle” korkuttukları vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Teledolandırıcılar 2016 ve 2017 yılının ilk 3 ayında Türkiye genelinde 50 milyon liraya yakın vurgun yaptı. 2016 yılında yapılan operasyonlarda 437 teledolandırıcı şüphelisi, 2017’nin ilk üç ayında ise124 şüpheli yakalandı.

‘AYNI KİŞİYLE SAATLERCE KONUŞMAYIN’ UYARISI

Asayiş Daire Başkanlığı, “Tanımadığınız kişilerden gelen çağrılarda telefonunuzu açsanız dahi uzun süreli konuşmayın, be­lir­li ara­lık­lar ve­rin. Sorular sorarak karşıdaki kişiyi yönlendirin, şüphelendiğiniz durum varsa yaptığınız konuşmayı ikinci kişilerle paylaşın, polis ve jandarmayı arayın. Buluşma noktasını karakol veya adliye olarak verin. Polis-savcının hiçbir zaman sizden para talep etmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın” uyarılarını tekrarladı.