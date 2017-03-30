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50 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

50 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

Mardin'de yaşları 8 ile 12 arasında değişen 50 öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi tutuklandı.

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Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Göktaş Köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim gören yaşları 8 ile 12 arasında değişen 50 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi 43 yaşındaki M.Ş.Y. tutuklandı.

Derik İlçesi'ne bağlı Göktaş Köyü'ndeki ilköğretim okulunda eğitim gören bir kız çocuğu, ailesine, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası M.Ş.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile de durumu okul yönetimine bildirdi. Rehber öğretmenin diğer öğrencilerle yaptığı görüşmede, M.Ş.Y.'nin çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olayın Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde okulda eğitim gören bütün öğrencilerin ifadesi alındı. Öğrencilerden 50'si, değişik zamanlarda M.Ş.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi.

Gözaltına alınan M.Ş.Y., 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA
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