SON DAKİKAÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ

50'SİNDE 5. ÇOCUĞU İSTİYOR

50'sinde 5. çocuğu istiyor

Nicole Kidman, 50’sinde bir kez daha anne olmak istiyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

50 yaşına girmeye hazırlanan Nicole Kidman, eşi Keith Urban ile bir çocuk daha istediklerini açıkladı. Kidman, “Büyükannem, annemi 49 yaşında doğurmuş. Bunu ben de yapabilirim” dedi

Dört çocuk annesi Nicole Kidman, 2017'de beşinci kez anne olmak istediğini açıkladı. Tom Cruise ile evli olduğu dönemde, en büyük çocukları Isabella (25) ve Connor'ı (21) evlat edinen Kidman, yıllar sonra müzisyen Keith Urban ile evlenip kızları Sunday Rose (8) ve Faith Margaret'ı (5) dünyaya getirmişti.

'ÇOCUKLAR, HAYATIN KEYFİ'

Haziran ayında 50 yaşına girecek olan Kidman, "Çocuklarım, hayatımın en büyük keyfi... Bu yıl yeniden anne olmayı umut ediyorum" diye konuştu. Geçmişte hamile kalamadığı için uzun süre tedavi gören ünlü aktris, şöyle konuştu: "Anne olmak hayatımdaki her şeyi değiştirdi ve beni daha iyi bir insan yaptı. Keith ile daha çok çocuğumuz olmasını istiyoruz. Büyükannem, annemi 49 yaşındayken doğurmuş. Ben de bu şansı yakalarsam çok mutlu olurum. Bu yıl bunun gerçekleşmesini umut ediyorum. Başarısız denemelerin ardından kalbiniz kırılıyor. Eskiden bir çocuk dünyaya getirebileceğime asla inanmıyordum ama 41 yaşında anne oldum."

175
Hapishanelerde FETÖ alarmıHapishanelerde FETÖ alarmı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisiŞehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisi
Fethi Sekin'in yürek yakan ağıdıFethi Sekin'in yürek yakan ağıdı
Masaj salonlarına fuhuş baskınıMasaj salonlarına fuhuş baskını
Oğlu bomba yollamıştı... O baba konuştu !Oğlu bomba yollamıştı... O baba konuştu !
Askerlerin arasına kamyonla girdi !Askerlerin arasına kamyonla girdi !
Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gittiGülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti
15 Temmuz gazisi polis, FETÖ'den ihraç edildi15 Temmuz gazisi polis, FETÖ'den ihraç edildi
Atatürk'ün son askeri ne istediğini açıkladıAtatürk'ün son askeri ne istediğini açıkladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS