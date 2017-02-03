550 KOMANDOYLA KÜLLİYE'YE BASKIN PLANI

550 komandoyla Külliye'ye baskın planı

Darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 550 komandoyla baskın planı yaptığı ortaya çıktı.

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Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kayseri'den 7 kargo uçağını kaçıran FETÖ'cü hainlerin, Denizli Çardak'tan 550 komandoyu uçağa alıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmayı planladığı belirlendi. Sabah'tan Sırrıberk Arslan ve Tahir Özçelik'in haberine göre; Darbeci pilotlar Kayseri 1. Komando Hava İndirme Tugayı'ndan 2 A400M, 3 C130, 2 de C160 model askeri kargo uçağını kaçırıp, Çardak'taki havaalanına doğru hareket etti. Amaçları Denizli'deki 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komandoyu alıp, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmaktı. Ancak darbe girişimini duyan ve askeri araçların havaalanına gittiğini öğrenen Çardaklılar, araçlarına binerek 550 komandonun bulunduğu konvoyun önünü kesti. Bu arada kargo uçaklarının alana inmesini önlemek için de pist, belediye araçları ve iş makineleriyle kapatıldı. Çardak'a inemeyen FETÖ'cü pilotlar bunun üzerine Malatya'ya yöneldi. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Tuğgeneral Emin Ayık, Malatya Valisi'nin emrine rağmen FETÖ'cü pilotlara iniş izin verdi

"NE YAPTINIZ ÇOCUKLAR BENİ YAKTINIZ"
Tuğgeneral Ayık'ın 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayımlanan mesaj formunda "Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiği de iddianamede yer aldı. Tutuklu darbeci komutanın, eski 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Malatya'dan Düzce cezaevi'ne sevki sırasında "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" demesi üzerine "Olmadı işte komutanım başaramadık" dediği de belirlendi.

Sabah
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