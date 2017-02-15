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560 GRAMLIK GÜLİZAR BEBEK HAYATA TUTUNDU

560 gramlık Gülizar bebek hayata tutundu

Doğduktan sonra 800 gramdan 560 grama kadar düşen, 2 ay solunum cihazına bağlı kalan Gülizar bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından yaşama tutunmayı başardı.

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Konya'da yaşayan Kevser Akbaş (20), henüz 6 aylık hamileyken karnındaki ağrılar nedeniyle gittiği hastanede apandisit ameliyatı oldu. Ameliyattan 10 gün sonra doğum sancıları başlayan Akbaş, eşinin vatani görevini yapmak için birliğine gittiği gün Medova Hastanesinde ismini Gülizar verdikleri kızlarını dünyaya getirdi. 

Erken doğum nedeniyle 800 gram dünyaya gelen bebek, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı. Kuvözde tutulan ve bir haftada kilosu 560 grama kadar düşen Gülizar, akciğerindeki kanama nedeniyle ciddi hayati tehlike atlattı.

Zaman zaman kalp atışları yavaşlayan bebek, iki ay boyunca solunum desteği aldı. Her seferinde ümitlerin yitirildiği anda yeniden hayata göz kırpmaya devam eden Gülizar, gözünde ileride körlüğe neden olabilecek rahatsızlığından tedaviyle kurtuldu.

Gülizar bebek, tüm sağlık sorunlarına rağmen hayatta kalmayı başardı. Solunum cihazından kurtulan, 2 kilo 530 grama ulaşan 3,5 aylık bebek, taburcu edildi. 

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