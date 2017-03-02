Bebeğinizin beslenmesi ile ilgili merak ettiklerinizi kadin.com aracılığıyla sizlerle payşıyoruz.

6 Aylık Bebek Çorbaları

Özellikle beslenme konusunda mümkün olduğunca en yararlı bilgileri edinip bebeğinizi ona göre beslemelisiniz. Örneğin vakti geldiğinde 6 aylık bebek çorbaları ile bebeğinizin gelişimine ve sağlıklı büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Anne sütü her zaman bebeğiniz için en sağlıklısı ve en besleyicisidir. Fakat bunu yanında ek gıdalara da bebeğinizin ihtiyacı vardır. Çünkü belli bir sonra süt kesilecek ve diğer gıdalar ile bireyin yaşamını sürdürmesi beklenecektir.

6. Aydan İtibaren Anne Sütüne Ek Gıdalar

Bebeğinizin büyüdüğünde besleneceği gıdalara alışabilmesi için 6. Aydan itibaren yavaş yavaş bazı gıda takviyelerine başlanmalıdır. Ek gıdalara başlanmasının bir sebebi de bebeklerde demir eksikliğinin olmasını engellemektir. Ancak bu dönemde çoğu anne sıkıntılı bir sürece girer, ne yedirmeliyim hangi besinleri kullanmalıyım diyerek kendini strese sokar.

İlk Besin Olarak Hangi Gıdalar Kullanılabilir?

Genel olarak etrafta farklı görüşler olsa da ortak olarak belirlenen bazı besinler vardır. Bunları sayacak olursak sebzeler başta gelmektedir. Patates, havuç, balkabağı, yeşil sebzeler ilk olarak kullanılabileceklerdir. Pirinç, yulaf, arpa kullanılabilecek diğer besinlerdendir. Meyveler içinden ise armut, muz, şeftali, avokado ve elma kullanılabilir. Tüm bu malzemeleri bebeğinize mama hazırlayarak vermeniz gerekir. Bebeğinizin dişleri çıkmadığı için 6 aylık bebek çorbaları şeklinde bu besinleri bebeğinize yedirebilirsiniz.

Balkabağı Ve Havuç Püresi

Bebeğiniz için gerekli olan A vitaminini karşılamak için turuncu renkli sebzelerden yardım alabilirsiniz. Havuç ve balkabağı bu sebzeler arasında bebeğinizin damak tadına uyacak en uygun sebzeler arasında yer almaktadır. Hafif tatlı oldukları için bu sebzeler ile hazırladığın 6 aylık bebek çorbaları mamalarını bebeğiniz afiyetle yiyecek, anne sütünden sonra kolaylıkla bu besinlere alışabilecek.

200 gr havuç veya balkabağı ile 1 su bardağı su ile bu tarifi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Havuçları sirkeli suda 10 dakika bekletip yıkayın ve kabuklarını soyun. Küp küp doğrayın ve bir buhar tenceresinde yaklaşık 15 dakika kadar havuçları pişirin. Eğer buhar tencereniz yoksa küçük bir tencerede sebzelerin üzerini örtecek kadar su ekleyerek havuçları pişirebilirsiniz. Daha sonra sebze suyunu atmayın.

Pişen sebzeleri tahta kaşık ile ezin ve sebze suyunu da üzerine ekleyerek püre kıvamına getirin. Püreniz ılındıktan sonra bebeğinize bu mamayı yedirebilirsiniz.

Elmalı Ve Patatesi Tavuk Püresi

Bu tarifi elma yerine havuç ve balkabağı kullanarak da yapabilirsiniz. Aslında çoğu mama aynı mantıkla yapılmaktadır. Kendi inisiyatifinizi kullanarak 6 aylık bebek gıdaları içerisinden istediğinizi seçin ve mamaları hazırlayın.

Bu tarifte 1 adet orta boy patates, 1 adet orta boy elma, yarım küçük soğan, yarım parça tavuk göğsü ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı kullanmanız yeterli olacaktır.

Elmayı, patatesi yıkayarak kabuklarını soyun ve daha sonra küp şeklinde doğrayın. Soğan kabuğunu soyarak ufak bir tencerede yarım soğanı soteleyin. Kesilmiş tavukları da üzerine ekleyerek beraber soteleyin. Üzerine patates ve elmaları da ekleyin ve 1-2 dakika da bunları soteleyin. Üzerine yaklaşık 1,5 bardak su koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve malzemeleri blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Yulaflı İncir Maması

1 kahve fincanı yulaf ezmesi, 1 adet taze incir ve çok ince çekilmiş 3 adet cevizin içini kullanarak bebeğinize harika bir mama hazırlayabilirsiniz. 3-4 saat önce kaynatmış olduğunuz suda yulafı bekletin. 1 fincan yulaf için 6 fincan su yeterlidir. Yulafı süzdükten sonra suyunu atın. Başka bir tencerede aynı miktarda yeni su koyarak yulafları 10 dakika pişirin. Yulafların iyice piştiğinden emin olduktan sonra yulafları süzün ancak bu sefer suyunu atmayın. Pişmiş yulafları blenderdan geçirin ve suyu ekleyerek püre haline getirin. İçerisine incir ve ceviz içini de kattığınız da mamanız hazır.

Avokadolu Mamalar

1 adet avokado, 1 adet orta boy muz, 1 adet kivi, anne sütü veya devam sütü ya da 2,3 yemek kaşığı elma suyu.

Avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Bir kaşıkla meyvenin etli kısmını sıyırın ve çatalla ezin. Püre kıvamını oluşturması için anne sütünü veya devam sütünü kullanın. Avokadoya muz ve kiviyi ekleyin. İstediğiniz kıvamda olmadıysa üzerine elma suyunu da ekleyebilirsiniz.

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