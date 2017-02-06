Türkiye, nisanda yapılması planlanan Anayasa değişikliği referandumuna kilitlendi. 'Evet' çıkarsa, Türkiye'deki siyasi istikrarsızlık dönemlerinin tek sorumlusu olarak gösterilen parlamenter sistem artık tarihe karışacak. Peki kamuoyu araştırmaları halkın tercihi konusunda ne söylüyor? 'Evet' ve 'Hayır' cephesi kendisini iyi ifade edebiliyor mu? Kararsızların kafa karışıklığı nasıl giderilecek? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Ege dışında 6 bölgede 'evet' önde. Ancak AK Parti seçim konusunda çok tecrübeli bir parti. Seçim bitmeden sonucun belli olmayacağına kesin bir şekilde inanmaktadır. Geçmiş tecrübeler AK Parti'nin rehavete kapılmasına izin vermiyor" diye konuştu.

Sabah