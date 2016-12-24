6 ilde elektrik kesintisi yapılacak

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı ile 75492, 75496, 75508 ve 75710 sokaklara 09.00-12.00, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile 79010, 79011, 79019 ve 79022 sokaklara 12.30-15.30, Karataş ilçesi Adalı Mahallesine 09.00-17.00, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesine 08.30-17.00, Ulus Mahallesine 09.30-13.00, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesine 09.00-16.30 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Mersin

Gülnar ilçesi Ulupınar, Dedeler ve Çavuşlar mahalleleri, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi, Hüseyinler ve Narlıkuyu Mahalleleri Atatürk ve Aladam sokaklara, Uşakpınarı Mahallesine 09.00-17.00, Arkum Mahallesi 10.00-16.30, Sökün, Kurtuluş, Bahçe, Çeltikçi, Arkum, Atayurt ve Kabasakallı mahallelerine 09.00-10.00, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 sokaklar, Yalınayak ve Çiftçiler mahalleleri ile 103001 Sokak, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 sokaklara 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Gaziantep

Şahinbey ilçesi Sarısalkım ve Sarıbaşak mahallelerinde 09.00-14.00, Şehitkamil ilçesi Zeytinli, Özgürlük, Pirsultan ve Kayaönü mahallelerinde 09.00-18.00, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesinde 09.00-17.00, Ertuğrulgazi Mahallesinde 10.00-17.00, Şehitkamil ilçesi Pirsultan, 8 Şubat ve Zeytinli mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Hatay

Hassa ilçesi Çay, Tepebaşı, Yeni, 15 Kasım, Dedemli ve Tiyek mahalleleri, İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi, Belen ilçesi Halilbey, Atik ve Karayılan mahallelerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Osmaniye

Merkez ilçesi Hacı Osmanlı Mahallesine 09.00-14.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Kilis

Musabeyli ilçesi Yuvabaşı köyüne 09.00-16.30 saatlerinde enerji verilmeyecek.

Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi.