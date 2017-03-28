6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik Adana, Ankara, Mersin, Hatay, adıyaman ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında daha önce açığa alınan ve halen görevde olan öğretmenlerin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 kişinin arandığı öğrenildi.