6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık

İzmir Karabağlar’a bağlı bir köyde gönüllü öğretmenlik yapan 6 kadına kaldıkları konteyner evde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 3 saldırgan, suçlamaları reddetti. Öğretmenleri FETÖ’cü sandıkları için saldırdıklarını söyleyen zanlılar, savunmalarında''Öğretmenleri FETÖ’cü sandık. Köyden gitsinler diye sadece konteynere taş attık. Başka bir niyetimiz yoktu” dedi.

Habertürk Gazetesi'nden Melis Apaydın İde'nin haberine göre, İzmir’in Karabağlar İlçesi’ne bağlı Kavacık Köyü’nde kursa gidemeyen 35 öğrenciye gönüllü olarak ders veren kadın öğretmenler S.C. (39), İ.P. (26), B.D. (26), E.Ş. (40), F.Ö. (66) ve B.Ö. (26), iddiaya göre misafir olarak kaldıkları konteyner evde tecavüze uğramaktan son anda kurtuldu. 4 Mayıs 2016’da köyün kadınlarından T.D.’nin (53) davet ettiği akşam yemeğine katıldıktan sonra aynı kişiye ait konteyner evde kalmak için gece yola çıkan kadın öğretmenleri köy meydanında, araç içinde alkol alan 4 kişi ıslık çalıp laf atarak taciz etti.

4 kişiden Y.I., M.A., M.B. saat 01.30’da A.Ç.’yi gözcü olarak bırakarak konteyner eve gidip kapıyı yumrukladı. Kadınların kaçamaması için ayakkabılarını uçurumdan atan, araçlarının lastiklerini indiren saldırganlar, kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Zanlılar, ev sahibi T.D.’nin erkek kardeşi H.Y.’nin olay yerine gelmesiyle kaçtı.

SALDIRGANLARDAN PİŞKİN SAVUNMA

Olayın ardından büyük şok yaşayan öğretmenler, 4 saldırgandan şikâyetçi oldu. İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, zanlılar “mala zarar verme ve cinsel taciz” suçundan toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Davanın ikinci duruşması dün yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları çıkan haberlerin ardından, kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle davaya müdahil olmak istediklerini belirtirken, mahkeme heyeti talebi kabul etti. Duruşmada ifadeleri alınan tutuksuz yargılanan sanıklar Y.I., M.A. ve M.B., ilginç açıklamalarda bulundu.

Olay 15 Temmuz darbe girişiminden önce yaşanmış olmasına rağmen öğretmenleri FETÖ’cü sandıkları için saldırdıklarını söyleyen zanlılar, “Olay günü arabada bira içtik. Öğretmenler yanımızdan geçerek köyün ilerisindeki konteynere gitti. Laf atma gibi bir durumumuz olmadı. Ama belki atmış da olabiliriz. Çok alkollüydük. Hatırlamıyoruz. Öğretmenleri FETÖ’cü sandık. Köyden gitsinler diye sadece konteynere taş attık. Başka bir niyetimiz yoktu” diye konuştu.

Olay anında gözcü olarak köy meydanında bekleyen ve yaşananları itiraf eden A.Ç. ise saldırganların doğruyu söylemediğini, kadınlara önce laf attıklarını, daha sonra cinsel saldırı amacıyla konteyner eve gittiklerini belirtti. Öğretmenleri savunmak için İzmir Barosu tarafından atanan avukatlar, saldırganların tutarsız ifadelerine dikkat çekerek, konteynerin kapısını açabilselerdi tecavüz girişiminde bulunacaklarını söyledi. Avukatlar, gereken cezanın verilmesini talep etti. Duruşma 9 Mayıs’a ertelendi.