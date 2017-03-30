6 PARMAKLI OLAN ÇOCUK BU DURUMU AVANTAJA ÇEVİRDİ

6 parmaklı olan çocuk bu durumu avantaja çevirdi

Doğuştan el ve ayaklarında 24 parmak olan 12 yaşındaki Umut Eren Gökkaya, ellerindeki fazla parmaklarını matematik dersinde avantaja çevirdi.

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Bolu'da doğuştan el ve ayaklarında 24 parmak olan, daha sonra ayaklarında fazla parmakları alınan Umut Eren Gökkaya, ellerindeki fazla parmaklarını matematik dersinde avantaja çevirdi.

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Umut Eren Gökkaya, el ve ayakları 6 parmaklı olarak dünyaya geldi.

Henüz 6 aylıkken fazla olan ayak parmakları ameliyatla alınan Umut Eren, ellerindeki 12 parmakla yaşamaya alıştı.

Umut Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla parmaklarının günlük yaşamında, okulda ve ders çalışırken kendisine rahatsızlık vermediğini söyledi.

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Parmaklarının yaşıtlarından fazla olduğunu ana okuldayken fark ettiğini aktaran Umut Eren, ellerinde 6 parmak olduğunu, bunun diğer çocuklarda olmadığını gördüğünde heyecanlandığını söyledi.

Umut Eren, ellerini gören arkadaşlarının şaşırdığını ifade ederek, "Arkadaşlarım ellerime imrenerek bakıyor. Bu parmakları Allah yarattı. Allah'ın yarattığı parmakları aldırmak istemiyorum. Bana bir zararı yok. Matematik derslerimde toplama ve çıkartma işlemlerinde parmaklarım çok işime yarıyor." diye konuştu.

AA
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