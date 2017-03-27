6 saat boyunca ücretsiz olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00 ile 18.00 arasında raylı sistemin ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Raylı sistem yarın saat 12:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.



Konuyla ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem işletmesi SAMULAŞ A.Ş.'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "28 Kasım 2017 Salı günü Cumhurbaşkanımızın şehrimizde (Cumhuriyet Meydanı) yapacağı toplu açılış töreni nedeniyle kent içi toplu taşıma sisteminin güzergâhı olan Atatürk Bulvarının trafik yoğunluğunun artacak olması ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımlarının sağlanabilmesi için Hafif Raylı Sistem hattımız 28 Kasım 2017 Salı günü 12.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz toplu taşım hizmeti verecektir" denildi.