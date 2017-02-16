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6 SAHRA HASTANESİNİ BOMBALADI !

6 sahra hastanesini bombaladı !

Rejim güçlerine ait savaş uçakları 6 sahra hastanesine saldırı düzenledi.

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Rejim güçlerine ait savaş uçakların Suriye'nin Dera iline saldırı düzenledi. 6 sahra hastanesi kullanılamaz hale geldi

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin  güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği  saldırılar sonucu 6 sahra hastanesinin hizmet veremez hale geldiği bildirildi. 
 
Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yusuf, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, 20 günden bu yana ülkenin güneybatısındaki  Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ''Yenileceksiniz ve öleceksiniz'' adı altında karadan ve havadan operasyon düzenlediğini söyledi.

Esed güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde özellikle sivil  yerleşim yerleri ile sahra hastanelerini yoğun bir şekilde bombaladığını  vurgulayan Yusuf, ''Rejim güçleri, Dera ilinde Menşiyye ve Dera el-Beled  semtlerine yoğun bir şekilde karadan ve havadan saldırdı. Kentte Sayda, İhsan,  Kahil, Cize, Tel Şihab ve Dera hastaneleri saldırılar sonucu servis dışı  kaldılar. Bu hastanelerden sadece birinin acil servis bölümü halka hizmet  veriyor. Diğerleri servis dışı kaldı.'' dedi.

''Dera'da başarılı olamayan rejim, halktan intikam alıyor''
 
Yusuf, ayrıca ''Şam yönetimi ve ona destek veren yabancı teröristler  Dera'ya düzenledikleri operasyonda başarılı olamadı. Dera'daki operasyonlarda  başarılı olamayan rejim, halktan intikam almak için Naime beldesine havadan  saldırdı. Halk saldırılar sonucu kenti terk ederek güvenli bölgelere kaçtı.''  açıklamasını yaptı.
 
'Rus savaş uçaklarının da Dera'yı ve Naime'de muhaliflerin  kontrolündeki bölgeleri bombaladığını ifade eden Yusuf, rejim ve Rus uçaklarının  Naime'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim yerinde büyük hasar  meydana geldiğini kaydetti.
 
Dera'da 20 gündür süren rejim saldırılarına karşı "Zillet içinde  yaşamaktansa izzet ile ölmek" adıyla operasyon düzenleyen muhalifler de Esed  güçlerini Menşiyye ve Dera el-Beled semtlerinden geri püskürterek zayiat  verdirmişti.
 
Rejim güçleri Dera kent merkezinin kuzeyinin yüzde 60'lık kısmını  kontrol ederken, bölgenin geriye kalan kısmında muhalifler hakim. Muhalifler,  merkezin doğu, batı ve güney girişini kontrol ediyor. Ülkenin en güneyinde, Ürdün  sınırına komşu Dera ili iç savaşın en şiddetli dönemini 2015'te Nasib sınır  kapısında çıkan şiddetli çatışmalarda yaşamıştı.
 
Dera, Suriye’de halk ayaklanmalarının başladığı il olarak biliniyor.  13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in Esed rejimi tarafından işkence ile katledilmesinin  ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. İç savaş öncesinde  yaklaşık bir milyon Suriyelinin yaşadığı ilden savaşın başlaması ile 250 bin kişi  ülke içindeki farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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