6 sahra hastanesini bombaladı !

Rejim güçlerine ait savaş uçakların Suriye'nin Dera iline saldırı düzenledi. 6 sahra hastanesi kullanılamaz hale geldi

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu 6 sahra hastanesinin hizmet veremez hale geldiği bildirildi.



Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, 20 günden bu yana ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ''Yenileceksiniz ve öleceksiniz'' adı altında karadan ve havadan operasyon düzenlediğini söyledi.

Esed güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde özellikle sivil yerleşim yerleri ile sahra hastanelerini yoğun bir şekilde bombaladığını vurgulayan Yusuf, ''Rejim güçleri, Dera ilinde Menşiyye ve Dera el-Beled semtlerine yoğun bir şekilde karadan ve havadan saldırdı. Kentte Sayda, İhsan, Kahil, Cize, Tel Şihab ve Dera hastaneleri saldırılar sonucu servis dışı kaldılar. Bu hastanelerden sadece birinin acil servis bölümü halka hizmet veriyor. Diğerleri servis dışı kaldı.'' dedi.

''Dera'da başarılı olamayan rejim, halktan intikam alıyor''



Yusuf, ayrıca ''Şam yönetimi ve ona destek veren yabancı teröristler Dera'ya düzenledikleri operasyonda başarılı olamadı. Dera'daki operasyonlarda başarılı olamayan rejim, halktan intikam almak için Naime beldesine havadan saldırdı. Halk saldırılar sonucu kenti terk ederek güvenli bölgelere kaçtı.'' açıklamasını yaptı.



'Rus savaş uçaklarının da Dera'yı ve Naime'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri bombaladığını ifade eden Yusuf, rejim ve Rus uçaklarının Naime'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim yerinde büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.



Dera'da 20 gündür süren rejim saldırılarına karşı "Zillet içinde yaşamaktansa izzet ile ölmek" adıyla operasyon düzenleyen muhalifler de Esed güçlerini Menşiyye ve Dera el-Beled semtlerinden geri püskürterek zayiat verdirmişti.



Rejim güçleri Dera kent merkezinin kuzeyinin yüzde 60'lık kısmını kontrol ederken, bölgenin geriye kalan kısmında muhalifler hakim. Muhalifler, merkezin doğu, batı ve güney girişini kontrol ediyor. Ülkenin en güneyinde, Ürdün sınırına komşu Dera ili iç savaşın en şiddetli dönemini 2015'te Nasib sınır kapısında çıkan şiddetli çatışmalarda yaşamıştı.



Dera, Suriye’de halk ayaklanmalarının başladığı il olarak biliniyor. 13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in Esed rejimi tarafından işkence ile katledilmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. İç savaş öncesinde yaklaşık bir milyon Suriyelinin yaşadığı ilden savaşın başlaması ile 250 bin kişi ülke içindeki farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı.