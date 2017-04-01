6 yaşında kalp krizinden öldü

Alınan bilgiye göre, dün Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Ereğli Belediyesine ait piknik alanında arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Ömer Y., kaydıraktan kayacağı sırada aniden fenalaştı.

Diğer çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kamyonetle Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan ilk incelemede çocuğun kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan anne ile babası olay olduğu sırada, bir süre önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat eden dedelerinin defin işlemleri için Kestaneci Mahallesi'ndeki mezarlıkta olduğu öğrenildi.

Ömer Y.nın dayısı AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir günde iki büyük acıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Büyük üzüntü duyduklarını ve olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirten acılı vatandaş, "Babamızı kaybettik, babamızı mezara daha koymadan yeğenim oyun parkında kaymadan önce kalbi sıkışıyor ve kalp krizinden hayatını kaybediyor. Bir günde çifte acı yaşadık. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi." dedi.