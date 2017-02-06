6 YIL SONRA BİR İLK !

6 yıl sonra bir ilk !

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, 2010 yılından sonra İsrail'i ziyaret eden ilk bakan oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi. Avcı, 2010 yılında Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail  ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında 7-8 Şubat'ta gerçekleştireceği  resmi temaslar için Tel Aviv'e geldi. Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine  düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan oldu. 

Bakan Avcı'yı, Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'nda, Türkiye'nin Tel  Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile diğer ilgililer karşıladı.

Avcı, resmi ziyaret kapsamında,  yarın İsrail Turizm Bakanı Yariv  Levin ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı  düzenleyecek.

Akdeniz Turizm Fuarı resmi açılış törenine katılacak olan Nabi Avcı,  Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek. Bakan Avcı, Tel Aviv Kültür  Merkezi ve Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Türkiye-İsrail İlişkileri  Fotoğraf Sergisi" açılışına katılacak. Avcı, temasları kapsamında İsrail Türk  Yahudileri Cemaatiyle de bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın İsrail ziyaretine, Türkiye Seyahat  Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu  (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali  Murat Ersoy da iştirak ediyor. Ziyaret sonrası İsrail'den Türkiye'ye gelen turist  sayısında artış bekleniyor.

İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım  götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını  kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in  özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve  Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti.

AA
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