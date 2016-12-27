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61 YAŞINDAKİ KADINA SUÇÜSTÜ

61 yaşındaki kadına suçüstü

Samsun'da 85 yaşındaki bir kişiyi evlenme vaadiyle dolandırmaya çalışan 61 yaşındaki Rabiya D., jandarmanın dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

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Samsun'da 85 yaşındaki Kazım Ü.yü evlenme vaadiyle dolandırmaya çalışan 61 yaşındaki Rabiya D., jandarmanın dikkati sayesinde, aldırdığı altınlarla kaçarken yakalandı.

Tekkeköy İlçesi'nde yalnız yaşayan Kazım Ü. evlenmek istediğini bir aracı vasıtasıyla öğrenen Azeri uyruklu hemşire Rabiya D., Kahramanmaraş'dan karayolu ile Samsun'a gelerek yaşlı adamın evine gidip, eşinden boşandığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Kazım Ü.nün kabul etmesi üzerine de eve yerleşti. Bu sırada Tekkeköy İlçesi Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri yaşlı adamın yanına evlenmek için Rabiya D.'nin geldiğini öğrenip dolandırıcılık olabileceği ihtimali üzerine evi zaman zaman kontrol etmeye başladı.

Rabiya D. ile evlilik hayali kuran Kazım Ü, dün Tekkeköy ilçesi'nde bir kuyumcuya gidip 2 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük, 1 altın küpe aldı. Kazım Ü., altınlar ile 500 lira parayı şüpheliye verdikten sonra evlenme işlemlerini başlatmak istediğini söyledi. Rabiya D., bunun üzerine nufus cüzdanını Malatya'da kaybettiğini gidip oradan çıkartması gerektiğini ondan sonra evilik işlemlerini başlatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Kazım Ü., altınları bırakmasını istedi. Şüpheli kadın da altınları bıraktığını söyleyip evden ayrılıp Tekkeköy otogarına gitti. Bu sırada evi kontrole gelen jandarma ekipleri evde kadını bulamadı.

Kazım Ü., jandarma ekiplerine kadının nüfus cüzdanı çıkartmak için Malatya'ya gideceğini ve altınları eve bıraktığını söyledi. Jandarma evde yaptığı aramada altınları bulamayınca otogara gidip Rabiya D.'yi otobüste yakalayıp gözaltına aldı. Çantasında yapılan aramada ise altınlarla para ele geçti. Jandarmanın yaptığı soruşturma sırasında Rabiya D.'nin evli olduğu, evlenmek amacıyla üç ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rabiya D. bugün adliyeye sevk edildi.

DHA
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