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63 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

63 gündür yaşam mücadelesi veriyordu

Ataköy'de yaşanan tente faciasında yaralanan ve 63 gündür yaşam mücadelesi veren 69 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

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Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kar biriken tentenin cemaatin üzerine çökmesi sonucu ağır yaralanan ve 63 gündür yaşam mücadelesi veren emekli öğretmen Feruzan Eryürük (69) hayatını kaybetti.

Kar biriken tentenin cemaatin üzerine çökmesi sonucu ağır yaralanan Eryürük, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Emekli öğretmen Eryürük, 63 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eryürük'ün cenazesi, olayın yaşandığı Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ataköy'de, 10 Ocak'ta, 5. Kısım Camisi avlusundaki tente, kar birikmesi sonucu cemaatin üzerine çökmüştü.

 

 

 

AA
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