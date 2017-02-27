63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu

Irak'ta DEAŞ'a karşı savaşmak için kurulan Halk Seferberlik Birlikleri'nin 63 yaşındaki "tecrübeli" keskin nişancısı (sniper) Ebu Tahsin, 2015 yılından bu yana 321 DEAŞ militanını öldürdü. Halkın Seferberlik Birlikleri'nin yayınladığı, geçen yıl çekilen videoda, 63 yaşındaki Tahsin, Halk Seferberlik Birlikleri safında savaşmasının amacının ülkesini savunmak olduğunu söylüyor. Irak'ın Beyci bölgesinin kuzeyindeki Makul Dağları'nda aralık ayında kaydedilen görüntülerde Tahsin, iki yıldır gönüllü olarak DEAŞ militanlarına karşı savaştığını belirterek, "Şu dağların çevrelediğini alanı görüyor musunuz? Allah'a şahidim olsun ki, kimse buraya yaklaşamaz" sözleriyle DEAŞ'a meydan okuyor. İşindeki ustalığını sakinliğine bağlayan Ebu Tahsin, "Rahatım. Zihnim rahat. Beni zaman zaman başka yerlerde görevlendiriyorlar ama ben hep buraya gelmek istiyorum. Son olarak bir ay izin kullanmamı istediler ama ben 12 gün sonra geri döndüm" diye konuştu. Şimdiye kadar İran-Irak savaşı dahil, beş savaşta görev yaptığını belirten Ebu Tahsin, tüfeğinden çıkan mermilerin hedefteki kişiyi bir metre öteye fırlatarak yere serdiğini anlattı.