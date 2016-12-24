65 yaş üstüne yeni düzenleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasında şoför esnafı ile buluştu. Manisa milletvekillerinin her türlü sıkıntı ve problemi kendisine ilettiğini kaydeden Bakan Arslan ise şunları söyledi:

"Gelen her sorun ve sıkıntı konusunda istişare ediyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Elbette birçoğunu çözdük ve birçoğuyla ilgili çalışmamız da devam ediyor. Ancak şunu bilmeniz lazım ki her yapılan çalışmada bütün tarafların ihtiyaçları gözetilerek yol alınmalı. 65 yaş üstü konusu da tabii ki özellikle vatandaşımızın ihtiyacını gidermek, hayatını kolaylaştırmak adına yaptığımız düzenlemeler ama biliyoruz ki bir düzenleme bir tarafı memnun ederken öbür tarafı mağdur etmemeli. Bununla ilgili milletvekili arkadaşlarımızla da konuştuk. Biz Ankara’da inşallah hükümette de konuşacağız. Amaç herkesin hakkını koruyacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yapmak."

“PLAKALAR KONUSUNDA GENELGE YAYINLANDI”

Tahditli plakalar konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, "Uzunca bir süredir Manisa ve İzmir arasında günde yaklaşık 20 bin çalışan, 20 bin öğrencinin de karşılıklı gidiş gelişi söz konusu. Çok ciddi bir rakam 40 bin nüfus. Birçok ilçeden, Türkiye’deki çok çok ilçeden ve en azından birkaç ilden büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Bu taşımacılıkla ilgili çok ciddi bir mağduriyet vardı. Özellikle tahditli plakalar konusunda ciddi bir mağduriyet vardı. Dolayısıyla tahsisli plakalarla ilgili sıkıntının giderilmesi onların da taşıma yapabilmesi adına okul servisi, işyeri servisi, öğrenci ve personel taşımacılığı yapan bu arkadaşların da bu haktan yani tahditli plakaları tanınan haktan yararlanabilmesi ve 4 S tescilli belgesiyle bu haktan yararlanabilmesi adına özellikle Manisa bunu çok gündeme getirmişti. O problemi dün itibariyle imzaladığımız ve yayınladığımız bir genelgeyle çözdük” dedi.