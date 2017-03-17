68'lik dede şampiyonaya hazırlanıyor

Türkiye vücut geliştirme şampiyonasına hazırlanan 68 yaşındaki Ruhi Yılmaz değme gençlere taş çıkarıyor. Başarının yaş ile doğru orantılı olmadığını gözler önüne seren Yılmaz, enerjinin eşinin kendisine çok iyi bakmasından kaynaklandığını vurguladı.

Torunları 18 yaşındaki Oğulcan Yılmaz'ın ve 7 yaşındaki Muhammed Emin Yılmaz'ın desteği ile spor salonuna gitmeye başlayan Ruhi Yılmaz spor yapmayı sevdiğini belirtti. Yılmaz, önce Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu daha sonra Dünya Vücut Şampiyonu olmak için Arnavutköy Belediyesi'nden yardım isteyerek spor salonuna kayıt olduğunu açıkladı.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Spora başlama sürecini anlatan 68 yaşındaki Ruhi Yılmaz, "Spor yapmaya 1 buçuk sene önce başladım. Spor hocama "Ben buraya gidip geliyorum benim resmimi çekin hiç olmazsa ağaca asın" diye söyledim. Hocalarımdan benden çok memnun oldu. Beni çalıştırmaya başladılar. Kabiliyetli olduğumu söyleyip "Yarışmaya gönderelim mi seni?" dediler. Bende kabul ettim. O günden beri hocalarımla beraber çalışıyorum." dedi.

"TANSİYONUN ÇIKAR YAPMA DEDİLER"

Yaşından dolayı çevresinden tepki alan Yılmaz, insanlara meydan okumasını şu sözlerle dile getirdi;

"Torunlarım "Dede sen bu işi yaparsın" dediler. Tabii ki de onların sevgisiyle oldu. Hadımköy'e gittim ve oradaki hocama "Bende burada çalışmak istiyorum 68 yaşındayım" deyince bana "Tansiyonun çıkar" dedi. Torunlarımla beraber havuza geldim. Havuzdan sonrada beni Fitness'a verdiler. Baktılar ki Hacı amcada bir şeyler var beni çalıştırmaya başladılar. Namaz kılmaya gidiyorum arkadaşlarım dirseğe tutunup gidiyorlar onları görerekten ben kendimi mutlu hissediyorum."

"SAĞLIĞIMI EŞİME BORÇLUYUM"

Sağlığıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Sağlığımı ilk Allah'a sonra ise eşime borçluyum. "Bunu ye, bunu yeme" diyerek benimle ilgileniyor. Mesut bir hayatım var inşallah madalya alırımda bütün Arnavutköy'de memnun olur. Böylelikle kardeş yaşarız." dedi.