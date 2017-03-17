69 Hava Harp Okulu öğrencisi için flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 75 sanığın yargılandığı davada, 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine kararı verildi. Mahkeme, 3 komutanın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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