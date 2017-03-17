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69 HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİSİ İÇİN FLAŞ KARAR

69 Hava Harp Okulu öğrencisi için flaş karar

Darbe girişimi davasında 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 75 sanığın yargılandığı davada, 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine kararı verildi. Mahkeme, 3 komutanın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DHA
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