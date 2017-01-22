SON DAKİKAEMNİYET BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST YAKALANDI

7.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDILAR !

7.9 büyüklüğünde depremle sallandılar !

Papua Yeni Gine’de 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin Papua Yeni Gine'ye bağlı Arawa'nın 47 kilometre batısında yerin 154 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Güney Pasifik kıyılarında tsunami uyarısı yapılırken, Pasifik Tsunami Merkezi daha sonra yaptığı açıklamada tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi.

İHA
1766
İnternet kesintilerinin sebebi ortaya çıktıİnternet kesintilerinin sebebi ortaya çıktı
Joe Biden, 8 yıl ülkeyi yönetti evine böyle döndüJoe Biden, 8 yıl ülkeyi yönetti evine böyle döndü
Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?
Yunanistan ağzındaki baklayı çıkardıYunanistan ağzındaki baklayı çıkardı
ABD'den Güney Kore'ye flaş çağrı: Gözaltına alınABD'den Güney Kore'ye flaş çağrı: Gözaltına alın
Trump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandıTrump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandı
İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...
48 ilde ByLock operasyonu48 ilde ByLock operasyonu
Şehit cenazesinde CHP'nin çelengi dışarı atıldıŞehit cenazesinde CHP'nin çelengi dışarı atıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS