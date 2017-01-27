YEREL HABERLER
Erzurum Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

7 AKADEMİSYEN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

7 akademisyen hakkında yakalama kararı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görevli 7 akademisyen hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yapan 7 akademisyen hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kentte FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY'nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik bugün yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 akademisyenden 4'ü gözaltına alındı. Diğer 3 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

7 zanlının da Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

İHA
332
Başbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumuBaşbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumu
Balkondaki araba görenleri şoke ettiBalkondaki araba görenleri şoke etti
Çöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürperttiÇöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürpertti
Jennifer Lopez aldatıldı mı ?Jennifer Lopez aldatıldı mı ?
Bahçeli tabanını böyle ikna edecekBahçeli tabanını böyle ikna edecek
Bir orduya yetecek silah ele geçtiBir orduya yetecek silah ele geçti
Öldürdüğü eşine mesaj atmış !Öldürdüğü eşine mesaj atmış !
''Burası bir aile otelidir''''Burası bir aile otelidir''
"Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var""Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS