7 akademisyen hakkında yakalama kararı

Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yapan 7 akademisyen hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kentte FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY'nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik bugün yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 akademisyenden 4'ü gözaltına alındı. Diğer 3 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

7 zanlının da Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.