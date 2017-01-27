7 AKADEMİSYEN İÇİN YAKALAMA KARARI

7 akademisyen için yakalama kararı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 7 akademisyen hakkında yakalama kararı alındı.

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Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yapan 7 akademisyen hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kentte FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY’nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik bugün yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 akademisyenden 4’ü gözaltına alındı. Diğer 3 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

7 zanlının da Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

İHA
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