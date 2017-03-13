7 firmanın referandum anketi sonuçları

Türkiye dolu dizgin 16 Nisan referandumuna koşarken araştırma şirketleri de peş peşe anket sonuçlarını açıkladı. Türkiye 16 Nisan referandumu için geri sayıma başladı. Kamuoyu araştırma şirketleri de peş peşe yaptıkları anket sonuçlarını paylaşıyor.

Herkesin aklında 3 soru var; "Evet" mi, "Hayır" mı ve kararsızlar sonuçları nasıl etkileyecek ? Arka arkaya açıklanan anket sonuçlarına göre "Evet" oyları önde gidiyor ve "kararsızlar" kararlarıyla sonuçların üzerinde büyük bir etki sahibi olacak.