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7 İLDE OPERASYON: EMNİYET MÜDÜRÜLERİ DE GÖZALTINDA

7 ilde operasyon: Emniyet müdürüleri de gözaltında

Adana merkezli 7 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda aralarında emniyet müdürüleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik operasyonda emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.

DHA
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