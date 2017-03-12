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7 İSRAİLLİYİ ÖLDÜREN ÜRDÜNLÜ ASKER TAHLİYE EDİLDİ

7 İsrailliyi öldüren Ürdünlü asker tahliye edildi

Ürdün-İsrail sınırında 7 İsrail vatandaşını öldürdüğü için hapis cezasına çarptırılan Ürdün askeri cezasını tamamlamasının ardından tahliye edildi.

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Ürdün-İsrail sınırında 7 İsrail vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle 20 yılını hapiste geçiren Ürdün askeri Ahmed ed-Dekamise'nin cezasını tamamlamasının ardından tahliye edildiği bildirildi.

Ürdün medyası, 1997 yılında İsrailli 7 genç kızı öldüren Dekamise'nin serbest bırakıldığını, oğlu Seyf'in "Babam tahliye edildi. Şimdi aramızda." ifadeleriyle duyurdu.

Medar es-Saat haber sitesinin haberine göre de Dekamise, gece yarısından sonra İrbid Valisi'nin telefonla aradığı emekli tümgeneral amcasına teslim edildi.

Ürdünlü asker Ahmed ed-Dekamise, 1997'de görev yaptığı Ürdün-İsrail sınırının El-Bakura bölgesinde namaz kıldığı sırada bir grup İsrailli genç kızın tacizine uğramış, olaydan rahatsızlık duyarak ateş açması sonucu kızlardan 7'si hayatını kaybetmiş, bazıları da yaralanmıştı.

Gözaltına alınarak mahkeme karşısına çıkarılan Dekamise hakkında müebbet hapis cezası (25 yıl) verilmişti.

Ürdün'de hapiste geçirilen bir yılın 9 ay olarak belirlenmesi nedeniyle müebbet cezasının genelde 20 yıla düştüğü ifade ediliyor.

AA
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