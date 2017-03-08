Başbakan Binali Yıldırım, Kınık Taksi Meydanı'nda halka hitap etti. Başbakan konuşmasında "'Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz' diyor. Bu ülke kazanacaksa Binali de feda olsun. Sen bırak da biraz da memleket için çalış. 7 seçim kaybetmişsin hala tek adamsın. Bir de tek adam dersi veriyorsun." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"16 Nisan'a sayılı günler kaldı. Yeni anayasayla birlikte iki başlılık sona erecek. Ülkede başbakan, cumhurbaşkanı kavgası olmayacak. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Bu sistem değişirse, evet oyu çıkarsa, başbakan bir partiden, cumhurbaşkanı başka partiden olunca ne olacak?' Aslında bizim anlatmaya çalıştığımızı Allah söyletmiş. Şimdiki sistemde cumhurbaşkanı var, başbakana var. Bu sistem geçmişte sorun çıkardı. Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer. Türkiye yerle bir oldu. Onların sebep olduğu krizden dolayı 172 milyar dolar ödüyoruz. Bize bıraktıkları mirası yeni bitirdik. Bu paraya 315 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılır, gerisini siz hesap edin. Garibim belli ki değişiklikten haberi yok. Bu değişiklikle tam onun dediği bu problemi çözmek için yapılıyor. Bu sistemde başbakan, Cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı oluyor ve yardımcıları oluyor. Başbakan olmuyor. Doğrudan ülkeyi kim yönetecekse ona karar veriyorsunuz. 5 yıl boyunca seçeceksiniz, güzel hizmet ederse devam edecek.

Bir de ne diyor, 'Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz' diyor. Bu ülke kazanacaksa Binali de feda olsun. Sen bırak da biraz da memleket için çalış. 7 seçim kaybetmişsin hala tek adamsın. Bir de tek adam dersi veriyorsun. İki adam olur mu, tabi ki tek adam olacak.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Dünyada bir ekonomik kriz var, bundan Türkiye de nasibini aldı. 'Biz bu krizin üstesinden geleceğiz' dedik. İşimizi sağlama aldık ve şimdi borsa Türkiye'de son 25 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Son iki ayda Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdi. Bu iş istikrarla, güvenle olur. Kriz hikayeleri anlattılar, korku pompaladılar ama hiçbiri işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliğini başlattık. 2 milyon kardeşimize 2017'de ekmek kapısı bulacağız. Daha iki ay içerisinde 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu.

Bu anayasa artık Türkiye'ye kafi gelmiyor. Gençlik yeni anayasa istiyor. Kadınlarımız bu ülkenin çimentosudur. Sizler 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız meydanlara davet ettiğinde, bu alçak FETÖ örgütüne karşı savunmak için, al yıldızlı bayrağı indirmemek için meydanlara koşan ilk sizdiniz. Meydanların yarısı kadınlardan oluştu. O yüzden sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. 16 Nisan sizin zaferiniz olacak. Bu anayasa değişikliği en büyük imkanı gençlerimize getiriyor. 18 yaşındaki gençlerimize siyasetin kapılarını açıyor. Ana muhalefet gençlerin siyasete girmesini mi kıskanıyor?

Bu Anayasa miadını doldurdu. Bu sistemin istikrar getirmediğini görüyoruz. Çift başlılık sürerse Türkiye'nin korkuları da devam edecek. Bu duvara ekonomi çarpacak, krizler olacak, kazanımlarımız yok olacak. Ülkenin siyaseti, birliği beraberliği yara alacak. 2001 krizi, Ecevit-Ahmet Necdet Sezer, Anayasa kitapçığı fırlatıldı olan oldu. Türkiye bir gecede yüzde 100 farkirleşti.

KINIK'A MÜJDE

Doğalgaz Kınık'a geldi, 3 ay içinde abone olabileceksiniz. Tarım organize sanayi merkezi kurmak için düğmeye bastık. Kınık'a bir de ziraat fakültesi yakışır.