 7 yaşındaki Sevgi rögar çukurunda boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde oynadığı şişeye su doldurmak isteyen 7 yaşındaki Sevgi Büyükdeligöz, içi su dolu 2 metrelik rögar çukuruna düşerek yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde annesiyle oturan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Sevgi Büyükdeligöz, dün akşamüstü arkadaşlarıyla evlerinin yanındaki zeytin bahçesine oynamaya gitti. İddiaya göre, Sevgi bir süre sonra elindeki küçük şişeye su doldurmak için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Oynadıkları yerden yaklaşık 25 metre uzaktaki rögar çukuruna giden Sevgi, dengesini kaybederek 2 metre derinlikte, tamamen suyla dolu çukura düştü.

KIZA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Bir süre sonra çukurun yanındaki evde oturan Ümmet Akgün, eşinin "Rögarda bir çocuk montu var, onu al" demesi üzerine çukurun yanına gitti. Elindeki sopayla montu almak isteyen Ümmet Akgün, Sevgi Büyükdeligöz'ün suda hareketsiz yattığını fark etti. Eşini de çağıran Akgün, küçük kızı sudan çıkardı. Hemen sağlık ekiplerine haber veren Ümmet Akgün, yaşam belirtisi göstermeyen kıza sağlık ekiplerinin kendisine tarif ettiği şekilde suni teneffüs yapmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sevgi Büyükdeligöz, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevgi Büyükdeligöz yaşamını yitirdi. Sevgi Büyükdeligöz'ün cesedi, kesin ölüm sebebini belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sevgi Büyükdeligöz'ün dayısı Mustafa Durmaz, yeğeninin arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarıya çıktığını belirterek, "Bu sırada elindeki küçük şişeye su doldurmak için rögar çukurunun oraya gitmiş. Ardından rögara düşmüş. Bir süre sonra eşinin "Rögarda mont var, onu çıkar" uyarısıyla o binada oturan Ümmet Akgün, rögarın başına gelmiş. Baktığında yeğenimi görmüş. Eşiyle birlikte çıkarmışlar ve sağlık ekiplerine haber vermişler. Daha sonra Serik'e hastaneye götürüldü" dedi.

Dede Veli Büyükdeligöz ise oğlunun 2010 yılında Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde trafik kazasında yaşamını yitirdiğini anlatırken, rögar çukurunun bir süredir o şekilde açık durduğunu ve önlem alınmadığını öne sürdü.

'ÇOKTAN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ'

Sevgi Büyükdeliğöz'ün cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. Olayın şokunu atlamayan dayı Mutlu Can Durmaz, "Çocuklar çamurdan bazlama yapıp oynarken su doldurmaya giden Sibel, çukuru fark etmeden kuyuya düşüyor. Ben de yoktum zaten, telefon üzerine olay yerine geldim. Sonrasında ambulans geldi, aldık. Düştüğü çukur 2-3 metre derinliğinde anca o kadar. Çıkarıldığında çoktan yaşamını yitirmişti" diye konuştu.

Sevgi Büyükdeligöz'ün cenazesinin Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde babasının yanına defnedileceği belirtildi.