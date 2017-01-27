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70 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, ÖLÜLER VAR !

70 araç birbirine girdi, ölüler var !

Çin'de 70 aracın karıştığı zincirleme kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti.

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Çin’de kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 70 aracın birbirine girdiği kaza sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı öğrenildi.
 

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