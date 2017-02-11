SON DAKİKATSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 245 HEDEF VURULDU, 43 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
  • 750 bin esnafa vergi affı müjdesi
  • Feyzioğlu: ''Cumhurbaşkanı talimat verseydi...''
  • Anayasa değişikliği kanunu Resmi Gazetede yayımlandı
  • Türkiye genelinde huzur operasyonu
  • Mete Yarar'dan PKK açıklaması

750 BİN ESNAFA VERGİ AFFI MÜJDESİ

750 bin esnafa vergi affı müjdesi

25 Şubat'a kadar basit usulde beyanname veren 750 bin esnafın 8 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milyonlarca mükellefe sağlanan vergi borcu yapılandırması kolaylığının ardından, 750 bin esnafın da yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi. 

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre 2017 ilk uygulama yılı olacak. Buna göre, 20 bin lira kazanç elde etmiş bir esnafın 8 bin lirası vergilendirme dışında bırakılıyor. Yani bu esnaf 8 bin liranın bin 200 liralık vergisini ödemeyecek. Söz konusu uygulamayla esnafa kazanç istisnası sağlanmış oldu. Beyanname vermeyen esnaf hakkını kaybedecek. Hükümet yetkilileri, tüccara, esnafa 5 puanlık indirim yapıldığı ve bordrolu olanlara yapılmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 2008'den bu yana çalışanlara vergisini peşin ödeme imkânı sağlandığına dikkat çeken yetkililer, "Normalde bir çalışanın vergisi yüzde 15 olarak hesaplanıyor. 2017'de bekâr asgari ücret üzerinden çalışan birinin bir yıl boyunca hesaplanan vergisi 2 bin 976 lira. Her ay bordrodan alacağımız vergiden vazgeçiyoruz" dediler.

YÜZDE 91'DEN VAZGEÇİLİYOR
Karşı cephenin farklı bir kampanya ile algı ürettiğini söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl bekâr birinin vergisinden bin 600 lira düşüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: "Evli eşi çalışmayan üç çocuklu birinin ödemesi gereken vergi 2 bin 976 lira. Tahsil edilen tutar 256 lira. Peşin ödeme indirimiyle vazgeçtiğimiz vergi 2 bin 719 lira. Yani yüzde 91 vergiden vazgeçiliyor."

Sabah
573
Bahçeli, MHP'nin referandum sloganını açıkladıBahçeli, MHP'nin referandum sloganını açıkladı
Erdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktıErdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktı
Aydınlık yazarından şok Bahçeli iddiasıAydınlık yazarından şok Bahçeli iddiası
Güney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyorGüney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyor
Gül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklamaGül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklama
Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''
Kılıçdaroğlu'ndan AYM' ve YÖK'e sert suçlamaKılıçdaroğlu'ndan AYM' ve YÖK'e sert suçlama
14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma
Türkiye 7'nci halk oylamasına gidiyorTürkiye 7'nci halk oylamasına gidiyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS