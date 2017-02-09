8 ESKİ POLİSE FETÖ TUTUKLAMASI

8 eski polise FETÖ tutuklaması

Aydın'da FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen polislerden 8 kişi tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen ve gözaltına  alınan 9 eski polisten 8'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen ve  haklarında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan 9 polis  emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında emniyet amiri ve komiser yardımcılarının da bulunduğu  şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u  kullandığı öğrenildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Şubat'ta Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı  çıkartılan polislerin adreslerine operasyon yapılmış, 9 eski polis gözaltına  alınmış, şüphelilerin evlerindeki aramada bazı doküman ve dijital materyallere el  konulmuştu. Şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı  belirtilmişti.

350
AK Parti'den ihraç çıkışı: Peygamberler de hata yapmıştırAK Parti'den ihraç çıkışı: Peygamberler de hata yapmıştır
Ak Parti'ye yakın anketçiden şok sözlerAk Parti'ye yakın anketçiden şok sözler
Genelkurmay Karargahı'nda flaş toplantı !Genelkurmay Karargahı'nda flaş toplantı !
Aleyna Tilki hedefini büyüttü !Aleyna Tilki hedefini büyüttü !
MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?
Ak Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soruAk Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soru
BES'e katılan yaşadı ! 13 yılda yüzde 333 kazançBES'e katılan yaşadı ! 13 yılda yüzde 333 kazanç
Bakan Bozdağ referandum tarihini açıkladıBakan Bozdağ referandum tarihini açıkladı
Sinan Oğan, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdiSinan Oğan, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS