8 eski polise FETÖ tutuklaması

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan 9 eski polisten 8'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan 9 polis emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında emniyet amiri ve komiser yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Şubat'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan polislerin adreslerine operasyon yapılmış, 9 eski polis gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerindeki aramada bazı doküman ve dijital materyallere el konulmuştu. Şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilmişti.