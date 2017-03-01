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"8 HAFTA İLİŞKİYE GİRMEDİK"

"8 hafta ilişkiye girmedik"

İngiliz manken, katıldığı biz televizyon programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

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İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, eşi Kieran Hayler'ın cinsel bağımlılık tedavisi gördüğünü belirtirken, "8 hafta cinsel ilişkiye girmedik. Sadece el ele tutuşmamıza izin vardı" dedi.

Katie Price, İngiltere'de yayınlanan 'Loose Women' adlı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

38 yaşındaki şarkıcı ve manken, eşi Kieran Hayler'ın cinsel bağımlılık tedavisi nedeniyle 8 hafta boyunca cinsel ilişkiden uzak durmak zorunda kaldığını açıkladı.

Eşinin başta sürekli cinsel ilişkiye girmek istediğini, sonrasında seks bağımlısı olduğunu belirten Katie Price, "Beynini yeniden programladılar. 8 hafta cinsel ilişkiye girmedik. Sadece el ele tutuşmamıza izin vardı, öpüşemedik bile" ifadelerini kullandı.

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