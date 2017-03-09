8 hafta sonra bir ilk !

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 haftanın ardından ilk kez geçen hafta azaldı.



İki aydır aralıksız döviz mevduatlarını artıran yerliler geçen hafta ilk kez satışa geçti. Merkez Bankası verilerine göre, yurtiçinde yerleşik kişilerin döviz mevduatı 1,54 milyar dolar azalarak 142,839 milyar dolar oldu.



Geçen haftaya 3,59 seviyelerinde başlayan dolar/TL haftayı 3,79 seviyelerinde tamamlamıştı. Euro/TL ise 3,81!den 3,92'ye çıkmıştı.



Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 3 Mart ile biten haftada 147,66 milyar dolara geriledi.



Yerliler yıl başından itibaren sekiz ay boyunca devam eden döviz alımlarıyla beraber mevduatlarındaki artış önceki haftaya göre 407 milyon dolar olmuştu. Son dört haftadaki artış ise 6,1 milyar dolardı.



TCMB verilerine göre, bireylerin 3 Mart ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 68,2 milyon dolar gerileyerek 90,93 milyar dolar olurken, kurumların ise 1,47 milyar dolar azalışla 56,74 milyar dolara geriledi.



Verilere göre 24 Şubat ile biten haftada yurtiçinde yerleşiklerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 407 milyon dolar artışla 149,2 milyar dolar olmuştu.