SON DAKİKA8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: EMNİYET MÜDÜRLERİ DE GÖZALTINDA
  • 4 madde Meclis'ten geçti ! İndirim geliyor
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi
  • SAS timleri El Bab'da !
  • Teröristlere bomba yağdı !
  • Mahalle savaş alanına döndü !
YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: EMNİYET MÜDÜRLERİ DE GÖZALTINDA

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: EMNİYET MÜDÜRLERİ DE GÖZALTINDA

Adana'da merkezli 8 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda aralarında emniyet müdürülerinin de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan "Bylock" kullananların olduğu belirtildi.

İHA
807
-
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Türkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' kriziTürkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' krizi
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya davaEşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava
Canan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisiCanan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS