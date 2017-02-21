  • Minik Irmak'ın babası dehşet saçtı !
  • Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi
  • ''Menfez Paşası''nın ifadeleri şoke etti
  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti
YEREL HABERLER
Mersin Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

80 KİLO PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

Mersin'de bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenene 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mersin'de terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Toprağa gömülü bulunan patlayıcının referandum öncesi bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı açıklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2017'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün sözde ele başlarından Murat Karayılan'ın yakın koruması "Behzat" kod adlı M.C. ve beraberindeki "Rojhat Bürüks" kod adlı A.K.'nin üzerinden çıkan evrak ve malzemeler incelemeye alındı. Teröristlerin üzerinden çıkan notlardan birindeki bilgilerin Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Bekirde yolundaki bir portakal bahçesini işaret etmesi üzerine, polis harekete geçti. "Dixso" adlı patlayıcıya duyarlı detektör köpekle bahçede yapılan aramada, bekçi kulübesinin yanında toprağa gömülü 55 paket içinde 80 kilo plastik patlayıcı ile 2 el bombası, 4 fünye ve 1 ateşleyici ele geçirildi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen patlayıcının, referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak için kentte sansasyonel eylem yapak amacıyla kullanılmasının planlandığı ifade edilirken, bombacının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

DHA
365
-
Ozan Arif referandumda ne diyecek ?Ozan Arif referandumda ne diyecek ?
''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''
Bahçeli'den Ak Parti'ye idam restiBahçeli'den Ak Parti'ye idam resti
Müdürün referandum paylaşımına suç duyurusuMüdürün referandum paylaşımına suç duyurusu
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''
İrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli olduİrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli oldu
Gülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafıGülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafı
Ak Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyorAk Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS