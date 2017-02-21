Mersin'de terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Toprağa gömülü bulunan patlayıcının referandum öncesi bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı açıklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2017'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün sözde ele başlarından Murat Karayılan'ın yakın koruması "Behzat" kod adlı M.C. ve beraberindeki "Rojhat Bürüks" kod adlı A.K.'nin üzerinden çıkan evrak ve malzemeler incelemeye alındı. Teröristlerin üzerinden çıkan notlardan birindeki bilgilerin Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Bekirde yolundaki bir portakal bahçesini işaret etmesi üzerine, polis harekete geçti. "Dixso" adlı patlayıcıya duyarlı detektör köpekle bahçede yapılan aramada, bekçi kulübesinin yanında toprağa gömülü 55 paket içinde 80 kilo plastik patlayıcı ile 2 el bombası, 4 fünye ve 1 ateşleyici ele geçirildi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen patlayıcının, referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak için kentte sansasyonel eylem yapak amacıyla kullanılmasının planlandığı ifade edilirken, bombacının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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