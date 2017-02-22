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80 POLİS FETÖ'DEN GÖZALTINDA

80 polis FETÖ'den gözaltında

Rize ve Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında 80 polis gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında aktif görev yapan emniyet görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 komiser yardımcısı, biri Kanun Hükmünde kararname ile ihraç edilen 3 komiser yardımcısı ile 4 polis memuru gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, telefon ve bilgisayarlarının yedeklerinin alındığı ve çeşitli belgelere el konulduğu öğrenildi.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

BURSA'DA 72 POLİS GÖZALTINDA

Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu daha önce görevden uzaklaştırılan 72 polis gözaltına alındı. İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olan ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevliyken daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen ya da açığa alınan, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Kayseri, Tokat ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Operasyonda 3'ü 4. sınıf emniyet müdürü 72 eski polis gözaltına alındı.

AA
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