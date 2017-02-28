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81 İLE 15 MADDELİK REFERANDUM GENELGESİ

81 ile 15 maddelik referandum genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ile referandum genelgesi gönderdi.

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İçişleri Bakanlığı 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'nun imzası ile 81 ile genelge gönderdi. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak.Sadece lokantalarda yemek verilmesine müsaade edilecek.

İçişleri  Bakanlığı, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde illere genelge gönderdi. Bakan Süleyman Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen “Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması” konulu genelge, seçim sandıklarının kurulacağı okullara da iletildi.

Genelgede referandum tedbirleri şöyle sıralandı:

- 81 ilde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılacak.

- İl halk oylaması güvenlik planları hazırlanacak.

- Güvenlik güçlerine Yüksek Seçim Kurulu kararları ve yapılacaklarla ilgili hizmetiçi eğitim verilecek.

- Seçim yasaklarının başlayacağı 8 Nisan’a kadar ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunularak seçim büroları açılabilecek.

- Yol kontrol uygulamaları ve istihbari çalışmalara ağırlık verilecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekât Merkezi kurulacak.

- Enerji dağıtım merkezleri, petrol ve doğalgaz boru hatları korunacak. Güvenlik korucusu ve gönüllü koruculardan faydalanılacak.

- Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde genel emniyet tedbirleri artırılacak.

- Baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma gibi faaliyetlere karşı tedbirler alınacak.

- Sandık kurulacak okulların teknik altyapısı gözden geçirilecek.

- Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve siyasi parti genel başkanlarının katılacakları toplantı ve gezilerde güvenliklerinin sağlanması için tedbirler üst seviyede alınacak.

- Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak.

- Sadece lokantalarda yemek verilmesine müsaade edilecek.

- Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması sağlanacak.

- Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde sandık alanı ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.

Habertürk
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