9 AKADEMİSYEN GÖZALTINDA

9 akademisyen gözaltında

FETÖ/PDY soruşturmasında Harran Üniversitesinde görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Harran Üniversitesinde (HRÜ) görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet  Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte bazı  adreslere operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda aralarında dekan yardımcısı ve öğretim görevlilerinin de  olduğu 9 akademisyen gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA
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