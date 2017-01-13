9 amiral hakkında flaş karar !

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 8'nci iddianameyi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) ve karargahta yaşananlarla ilgili hazırladı.

15 Temmuz'un ardından anayasal suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen koordinesinde Ankara'da meydana gelen olaylarla ilgili davalar açılmaya devam ediliyor. Ankara'daki darbe soruşturmaları ile ilgili 8'nci iddianame, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve karargahta yaşananlara ilişkin hazırlandı.

İddianamede, suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Harekat Başkanı Tümamiral Sinan Azmi Tosun, Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz karaman, İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai, Plan ve Teşkilat Daire Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı, Harekat, eğitim ve Daire Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar, İkmal Daire Başkanı Tuğamiral HASAN Kulaç, Denetleme Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede, Tuğamiraller Muhittin Elgin ve Himmet Taner Çengel'in de aralarında bulunduğu, 66'sı tutuklu toplam 72 sanık hakkında, "anayasayı ihlal, TBMM'yi ve hükümeti devirmeye teşebbüs" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet varan hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, darbeye teşebbüs girişimini düzenleyen sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanarak TSK birimlerine gönderilen "Hazırlık İkazı ve Birlik İntikali", "Karargah Sorumluları", "Katılışlar", "Sıkıyönetim Direktifi" gibi mesajlara yer verildi. İddianamede, müşteki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun rehin alınması amacıyla yapılan telefon görüşmeleri yer alırken, darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen eylemler sonucunda karargahta 174.087,76 TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.