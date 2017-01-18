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9 ESKİ POLİS TUTUKLANDI

9 eski polis tutuklandı

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 eski emniyet mensubu tutuklandı.

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Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 9 eski polis memuru tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski 9 emniyet mensubunun savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları gerekçesiyle 17 eski emniyet mensubu, Burdur merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, önceki gün mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA
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