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9 GÜNLÜK BEBEĞİ 4 BİN LİRAYA SATMIŞLAR !

9 günlük bebeği 4 bin liraya satmışlar !

Muğla'da hastaneye kaldırılan 25 günlük bebeğin 9 günlükken 4 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.

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Muğla'da rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan 25 günlük bebeğin, 9 günlükken 4 bin lira karşılığında bir çifte satıldığı belirlendi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir bebeğin 4 bin liraya satıldığı iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Menteşe ilçesinde rahatsızlanan 25 günlük kız bebek, ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde solunum yetmezliği çektiği tespit edilen bebeğin sağ ayak topuğunda morluk ve darp izi tespit edildi.

Polis, bebeği hastaneye getiren D.K. (35) ve Z.K. (39) isimli çiftin ifadelerini aldı. Çiftin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekipleri, soruşturmayı genişletti.

Yapılan araştırmada, bebeğin gerçek annesinin Dalaman ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki G.C. olduğu, bebeğin annesi tarafından bakılamayacağı gerekçesiyle 9 günlük iken Ü.K. ve N.Ç. isimli iki kadının aracı olmasıyla D.K. ve Z.K'ye 4 bin lira karşılığında satıldığı belirlendi.

İfadelerde bebeğin satışından elde edilen paranın bin lirasını aracılık yapan Ü.K'nın aldığı, 3 bin liranın ise bebeğin annesi G.C'ye verildiği ortaya çıktı.

KASTEN YARALAMA VE KAÇIRMA

Polis tarafından ifadeleri alınan zanlılar, "kasten yaralama", "çocuğun kaçırılması" ve "alıkoymak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bulunan bebeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

AA
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