9 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 ilin bazı ilçelerinde, bir bölümünde de sadece taşımalı eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

AKSARAY

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda bugün de eğitime ara verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar cuma günü için tatil edildi.

ISPARTA

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar bugün tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokulu'na Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar bugün tatil edildi.

ANKARA

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.