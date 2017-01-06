9 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yoğun yağış bekleniyor. Kar yağışının 20 cm kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden Ege Bölgesi ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. İzmir kent merkezinde de yağış bekleniyor. Bakan Veysel Eroğlu'ndan buzlanma, don, çatı çökmelerine karşın uyarılar var. Eroğlu, ocak ayında havaların soğuk olacağını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı görülüyor. Antalya içinse buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

İstanbul'da devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

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OCAK AYI ÇOK SOĞUK GEÇECEK

Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da kar uyarısı geldi. Bakan Eroğlu, ocak ayının soğuk geçeceğini, bu akşamdan itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı beklendiğini aktardı. Meteroloji ise yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar yağışının yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ’ekstrem soğuk hava dalgası’ nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI ?

Aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle şimdi öğrencilerin ve velilerin aklında 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu var. Ancak şu ana kadar herhangi bir ilden kar tatiline ilişkin bir haber gelmedi.