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9 YILDIR KAYIP OLAN KİŞİ BULUNDU !

9 yıldır kayıp olan kişi bulundu !

Muğla'da karayolunda yürürken jandarma ekiplerinin durdurduğu şahısın 9 yıldır ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.

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Muğla'da gece karayolunda yürürken jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın 9 yıldır ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gezmeye gelen Edip Kalem'den (43) bir daha haber alınamadı. Almanya'da oturan ailesi Edip Kalem için kısıtlama kararı aldırdı. 9 yıldır aranan Kalem, dün akşam saat 20.00 sıralarında Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi üzerinde yaya olarak Denizli istikametine gittiği esnada jandarmanın dikkatini çekti. Muğla-Denizli karayolunun 47. kilometresinde yakalanan ve yapılan kimlik kontrolünde herhangi bir suçtan aranmadığı belirlenen şahsın kayıp olarak 9 yıldır arandığı ortaya çıktı. Jandarma kısıtlama kararının annesi Sevim Kalem'de olduğunu ve ailenin Maraş Elbistan Demirciler köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Demirciler Köyü Muhtarı ile yapılan görüşme sonrası şahsın Almanya'daki yakınları ile irtibata geçildi.

Jandarmanın Almanya'da ikamet eden anne ve babası ile yapılan telefon görüşmesinde, çift Edip Kalem'in 2008 yılından bu yana kayıp olduğunu, aradıklarını ve bulamadıklarını söylediler. Anne Sevim ve baba İbrahim Kalem, Almanya'dan ilk uçakla oğullarını almak için Türkiye'ye hareket etti. Ailesinin jandarmaya verdiği bilgide Edip Kalem'in üstün zekâlı olduğu ortaya çıktı.

Edip Kalem'in ifadesinde İsviçre ve Almanya'da prestijli firmalarda çalıştığı Türkiye'de ise garsonluk başta olmak üzere birçok iş kolunda çalışarak yaşamını sürdürdüğü anlaşıldı.

İHA
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