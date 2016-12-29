92 kişiye mezar olan Rus uçağı nasıl düştü ?

Rusya, Soçi kentinden havalandıktan dakikalar sonra Karadeniz'e düşen Tu-154 askeri uçağında yangın ya da patlama işareti olmadığını duyurdu. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, düşen uçağın kazadan 10 saniye önce acil durum sinyali verdiğini ve daha sonra sinyalin kesildiğini bildiriyor. Bakanlık ayrıca, düşüş nedenleri arasında harici etkenlerin dışlanmadığını belirtiyor.

Cesetler ve enkaz parçalarını inceleyen Rus yetkililer, 30 günden önce uçağın düşüş nedeninin bulunmasını umuyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, uçağın insani kusur veya teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceğini söyledi.

TASS ajansı ise, kazayı soruşturan uzmanların yedi ayrı senaryo üzerinde durduğunu bildiriyor. Ajansa açıklama yapan yetkililer, başlangıçtaki 15'ten fazla senaryonun yarıya indirildiğini aktarıyor. Rus basını, dün yayınlanan kokpit konuşma kayıtlarından yola çıkarak uçağın kanat sorunu nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Karadeniz'de 130 kilometrekarelik alanın incelendiğini duyuran Rusya Ulaştırma Bakanı, arama çalışmalarının ana bölümünün tamamlandığını açıkladı.

Rus bakan, "Uçağın su yüzeyine ve deniz dibine çarptıktan sonra neredeyse tamamen parçalandığı tespit edildi. Doğal olarak bu durum, arama çalışmalarını güçleştirdi. Tu-154 faciasıyla ilgili nihai sonuçlar, tüm veriler toplanıp incelendikten sonra elde edilecek" dedi.

Uçağın üçüncü karakutusuna ait olduğu sanılan bir film bugün bulundu. Rus basını, tuzlu su ve mekanik gerilime maruz kalan filmin tahrik olduğunu belirtiyor. Ancak medyaya konuşan güvenlik kaynakları, Orduya teslim edilen filmden bilgi alınabileceğini ve bugün deşifreleme işleminin başlayacağını söylüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, şimdiye kadar Karadeniz'in derinliklerinden binlerce parçanın su yüzüne çıkarıldığı bilgisini veriyor. Bir noktaya toplanan parçalar, uzmanlar tarafından incelenecek.

Uçağın karakutuları ve gövde parçalarına hafta içinde ulaşılmıştı. Tüm uçuş bilgilerinin yer aldığı karakutulardaki kayıtlar, kısa sürede açıklanabilir.

Ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun da yer aldığı uçaktaki 92 kişiden kurtulan olmamıştı. Yerel basın, şimdiye kadar 19 kişinin cesedine ulaşıldığını bildiriyor. Sudan çıkarılan cesetlerin kimlik tespit işlemleri başkent Moskova'da yapılıyor.