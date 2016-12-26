''95 yıl önce yazılan destan asaletin ve cesaretin destanıydı''

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve vatandaşlar katıldı.

Fatma Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, “bu gurur bizim” diye bütün dünyaya haykırdıklarını söyledi.

“Çünkü 95 yıl önce, bin yıldan beri yaşadığımız topraklarda bir destan yazdık. Bu destan İstiklalin ve istikbalin destanıydı. Bu destan dirilişin ve direnişin destanıydı. Bu destan aseletin, cesaretin destanıydı” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Bu destanda iman vardı, inanç vardı, bu destanda vatan aşkı, ezan aşkı vardı.Ve bu destanın sonunda şehir Gazi oldu ve Mustafa Kemal Gazianteplilere bir mesaj gönderdi ve dediki; ‘Ben sizin gözlerinizden nasıl öpmem ki siz yalnızca Gaziantep’i değil bütün Türkiye’yi kurtardınız’.Hep birlikte dimdik ayaktayız. Ya istiklal ya ölüm diye çıktığımız bu yolculukta Mehmet Akif Ersoy; ‘bir daha bu topraklarda Yüce Mevlam İstiklal Marşı yaşatacak şeyler olmasın’ temennisiyle korkma diyen İstiklal Marşımızı yazdı. Ama 15 Temmuz akşamı o İstiklal Marşının her bir cümlesini yeniden yaşadık. Ve namusu için kendine emanet edilen silahlarını yeniden o milletin, o silahların gerçek sahibine nasıl döndüğünü gördük. Baktığımız zaman o korkma dizelerinin nasıl yaşandığını gördüğümüzde iki şey yaşadık. Bir tanesi vatanseverlerdi. Bayrağı elinde, şehadet şerbeti içmek için hazır bulunan ve canı, canını, bütün varlığını alsında hüda, etmesin beni tek vatanımdan cüda diyen vatanseverler vardı. Bir taraftanda 1 dolar için vatanını satan, hainler ve kendi ideolojisi, sapkın ideolojisi için bu milletin evlatlarına silah doğrultanlar vardı. Ama o bitmeyen karanlık gecede aynen 25 Aralık’taki o ruh yeniden şahlandı. Ömer Halisdemirlerin ve bütün kahramanlarımızın ruhu şad olsun.”

15 Temmuz’da vatanseverlerin vatan hainlerine dersini verdiğini ifade eden Şahin, zor bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından TRT sanatçıları konser verdi, Gaziantep'in kurtuluşunu anlatan sinevizyon gösterileri gerçekleştirildi.Programda ayrıca Bakan Bülent Tüfenkci, kente değer katmış isimlerle çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini takdim etti.