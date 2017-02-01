SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR
YEREL HABERLER
Erzurum Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

''AAA ONLARI KİM KOYDU AAA''

''Aaa onları kim koydu aaa''

Kullandığı TIR'da 20 bin 300 paket kaçak sigarayla yakalanan Ukraynalı şoförün polise verdiği Türkçe tepki güldürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Erzurum'da tırın "zula" diye tabir edilen gizli bölmesinde 20 bin 400 paket kaçak sigarayla yakalanan Ukrayna uyruklu şahıs, polise çok şaşırdığını belirterek, "Aaa onları kim koydu" sözleriyle tepki verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekiplerince Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada "zula" diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların ele geçirildiği sırada Ukrayna uyruklu tır şoförü çok şaşırdığını belirterek Türkçe olarak, "Aaa onları kim koydu aaa" sözleriyle tepki verdi.

Gözaltına alınan tır şoförü ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
332
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS