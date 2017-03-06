AA'nın Cumhurbaşkanlığı muhabirine şok suçlama

Cumhurbaşkanı'nın pek çok toplantısını devletin resmi ajansı adına izleyen Toprak hakkında Anadolu Ajansı'na resmi makamlardan yazı geldi. Toprak hakkında hazırlanan bilgi notunda FETÖ bağlantılı olduğu ve telefonunda ByLock programı bulunduğu bilgisi yer alıyordu. Benzer yönde bilgilendirme Toprak dışında bir grup çalışan için de yapıldı.

Bunun üzerine Anadolu Ajansı yönetimi geçen Cuma günü Toprak'ın da aralarında olduğu çalışanların görevine son verdi.

Toprak'ın Ajans adına Cumhurbaşkanı'nın kritik toplantılarını izlemesi Ankara'da tartışma yarattı. Bu durumun yarattığı güvenlik zaafiyeti kulislerde konuşulurken, Cumhurbaşkanı'nın çevresinde başta yaveri olmak üzere çıkan Cemaatçiler hatırlandı. Ayrıca muhalif birçok kurumun akreditasyon ile Cumhurbaşkanı'nın toplantılarını izlemesi engellenirken, Anadolu Ajansı eliyle yaşanan bu olay bir medya tartışması da başlattı.

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