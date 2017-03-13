AB Bakanı Çelik'ten ''itidal'' tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda ile yaşanan krize ilişkin "Bize dönük olarak "Tansiyonu düşürün" demek yetmez. Tansiyonun nereden kaynaklandığını, bu olumsuz uygulamaların nereden kaynaklandığını açık bir şekilde tespit etmeliler. Bunun gereğine yapmalılar. Bu konuda Avrupa Birliğine ve Avrupa Konseyi'ne büyük iş düşmektedir. Böyle bir konuda tarafsız kalınamaz. Böyle bir konuda "Taraflara itidal tavsiye ediyoruz" gibisinden bir yaklaşıma yetinilemez" dedi. Taraflara itidal çağrısı yapan ülkeler arasında Rusya da bulunuyor.

AB Bakanı Ömer Çelik, televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Hollanda'yla yaşanan diplomatik kriz ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, Hollanda Başbakanı'nın ülkesini aşırı sağa teslim ettiğini söyledi. Hollanda'nın uygulamalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tehdit ettiğini belirten Bakan Çelik, "Biz buradan, AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten Avrupa Konseyi üyesi, NATO üyesi ve OECD üyesi olarak açık bir şekilde bütün ülkeleri; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tehdit eden bu uygulamalara ve söylemlere karşı göreve davet ediyoruz. Burada bütün Avrupa'nın demokratlarına, Avrupa'nın ilericilerine ve özgürlükçülerine büyük görev düşüyor. Özellikle Hollanda'daki bu neofaşist uygulama karşısında seslerini yükseltmeliler, bunu kınamalılar ve buna karşı ortak bir mücadele oluşturmalıdırlar" diye konuştu.

"BÖYLE BİR KONUDA TARAFSIZ KALINAMAZ"

Farklı ülkelerden gelen "Tansiyonu düşürün" ve "Taraflara itidal tavsiye ediyoruz" çağrılarını da değerlendiren AB Bakanı Çelik, şunları söyledi: "Kuşkusuz yapılanlar karşısında müeyyidelerimiz olacaktır. Bu müeyyidelerle cevap vereceğiz; ama Avrupalı dostlarımız, bütün bir Avrupa'yı bu dalganın teslim aldığını görsünler. Bu sebeple bize dönük olarak "Tansiyonu düşürün" demek yetmez. Tansiyonun nereden kaynaklandığını, bu olumsuz uygulamaların nereden kaynaklandığını açık bir şekilde tespit etmeliler. Altını çizmeliler ve bunun gereğine yapmalılar. Bu konuda Avrupa Birliğine ve Avrupa Konseyi'ne büyük iş düşmektedir. Böyle bir konuda tarafsız kalınamaz. Böyle bir konuda "Taraflara itidal tavsiye ediyoruz" gibisinden bir yaklaşıma yetinilemez"